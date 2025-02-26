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Bitlis'te Buzlanan Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Bitlis'te Buzlanan Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken, kaza sonrası araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AYC 902 plakalı açık kasa kamyonet, Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir ederken buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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