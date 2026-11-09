Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kaybolan 126 küçükbaş hayvan bulundu

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Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde kaybolan 126 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri ve vatandaşların ortak çalışması sonucu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yuvadamı köyünden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, köylülere ait çok sayıda küçükbaş hayvanın kar ve tipi nedeniyle kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri, vatandaşlarla birlikte bölgede arama çalışması başlattı.

Arazide yürütülen arama faaliyetleri sonucunda kaybolan 126 küçükbaş hayvanın tamamı bulundu. Bulunan hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı