Bisikleti Çalınan Adamı Muhtar Sevindirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Nail Çetin, yeni aldığı bisikletiyle şarkı söyleyerek gittiği sahilden, bisikletinin kilidi kırılıp çalınması sonucu yaya olarak dönmek zorunda kalmıştı. Alanya'nın Fığla Mahalle Muhtarı bisikleti çalınan Çetin'e bisiklet hediye etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Kestel Mahallesi sahil yolunda meydana gelmişti. Nail Çetin isimli bir vatandaş, denize girmek amacıyla henüz 2 ay önce aldığı kırmızı bisikletiyle sahile gitmişti. Elinde cep telefonuyla kayda giren Çetin, şarkı söyleyip hem yolculuğunu hem de yeni bisikletini çekti. Sahile geldiğinde bisikletini kilitleyerek bırakan Çetin, dönüşte ise bisikletin çalındığını fark etti. Neye uğradığını şaşıran Çetin, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tekrar şarkı söylemeye başladı

Yaşanan olayın hemen ardından Alanya Fığla Mahalle Muhtarı Hilmi Türkeli, bisikleti çalınan Çetin'e bisiklet hediye etti. Çetin yeni bisikletiyle yine şarkı söylemeye başladı.

Muhtar tarafından şahsına hediye edilen bisikletten dolayı memnun olduğunu dile getiren Nail Çetin "Fığla mahallesi muhtarı elinde kullanmadığı bir bisiklet varmış beni aradı senin bisikletin hazır dedi. Bisikleti hazırlamış bana teslim etti. Bana bisiklet hediye ettiği için ona dua ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hırsız çalmadan önce kılıfını hazırlar"

Geçtiğimiz günlerde çalınan bisikleti hakkında polis ekiplerinin araştırmalarının sürdüğünü söyleyen Çetin " Hırsız çalmadan önce kılıfını hazırlar. Umudumu kesmedim. Emniyet benim bisikletin peşinde inşallah bulurlar. Bisikletim bulunursa bu bisikleti ihtiyacı olan birisine bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

Alanya Fığla Mahalle Muhtarı Hilmi Türkeli de, "Nail beyi sosyal medyada gördüm. Sevdiğimiz bir abimiz. Türkü söyleyerek balığa gidiyordu. Dönüşte bisikletin anahtarı ile dönüyor. Bende elimde olan bisikleti kendisine hediye ettim" dedi. - ANTALYA