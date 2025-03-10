Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı

Manchester'da dehşet verici bir cinayet davası görülüyor. 42 yaşındaki Marcin Majerkiewicz, birlikte yaşadığı 67 yaşındaki Stuart Everett'i öldürdükten sonra cesedini 27 parçaya ayırmakla suçlanıyor.

Manchester Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı Jason Pitter, Everett'in parçalanmış vücudunun İngiltere'nin farklı bölgelerine atıldığını anlattı. Kurbanın alt gövdesi ve bacakları geçen yıl 4 Nisan'da Salford'daki bir doğal koruma alanında bulundu.

Olay geçen yıl Mart ayı sonunda, iki erkek arasında yaşanan bir tartışma sonrası meydana geldi. İddiaya göre Majerkiewicz, ev arkadaşı Everett'i öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp altı farklı noktaya dağıttı.

Daha da şaşırtıcı olan, sanığın kurbanın cep telefonunu ve kimliğini kullanmaya devam etmesiydi. Savcı, Everett ölümünden sonra bile, onun telefonundan aile üyelerine mesajlar gönderildiğini belirtti. Kurbanın yeğeni doğum gününde tebrik mesajı aldı, ancak kullanılan ifadeler amcasının karakteristik konuşma tarzıyla uyuşmuyordu.

"Mesajlar, Stuart'ın hala hayatta olduğu izlenimini yaratmak için hesaplanmıştı," dedi savcı.

Polis, Majerkiewicz'i 25 Nisan'da yakaladığında, yanında Everett'in cep telefonu ve banka kartları bulundu. Sanık, kurbanın Derby'de olduğunu ve felç geçirdiğini iddia eden sahte mesajlar gösterdi.

Soruşturmacılar, cinayetten günler sonra bir kamera görüntüsünde, ağır bir çanta taşıyan bir adamın daha sonra vücut parçalarının bulunduğu bölgeye gittiğini tespit ettiler. Savcılık, bu kişinin Majerkiewicz olduğunu ve çantada vücut parçaları taşıdığını iddia ediyor.

Sanık, cinayet suçlamasını reddediyor. Dava devam ediyor.