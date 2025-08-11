Birecik'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga, iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İki şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. İddiaya göre kavga sırasında D.A. yanında bulundurduğu silahla M.A.'ya ateş açtı. Yaralanan şahıs özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı, kaçarak uzaklaşırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
