Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım

Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği alınan Birce Akalay'a Adli Tıp'tan üzen haber geldi. Akalay, kanında uyuşturucu tespit edilen ünlüler arasında yer aldı.

BİRCE AKALAY'DAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncudan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akalay rapora itiraz edeceğini belirtti. Akalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Kamuoyunun dikkatine; Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

"LİSTEDE YAYINLANAN YASAKLI MADDEYİ HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM"

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.

"SÖZDE ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ EDECEĞİM"

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.."