Haberler

Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım

Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanında uyuşturucu çıkan ünlüler arasında yer alan Birce Akalay'dan açıklama geldi. Söz konusu yasaklı maddeyi kullanmadığını iddia eden Akalay, "En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle." dedi.

Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği alınan Birce Akalay'a Adli Tıp'tan üzen haber geldi. Akalay, kanında uyuşturucu tespit edilen ünlüler arasında yer aldı.

BİRCE AKALAY'DAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncudan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akalay rapora itiraz edeceğini belirtti. Akalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Kamuoyunun dikkatine; Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım

"LİSTEDE YAYINLANAN YASAKLI MADDEYİ HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM"

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.

Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım

"SÖZDE ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ EDECEĞİM"

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Devlet yalanmı söylüyor o zaman

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.