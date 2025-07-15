Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
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Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
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Trabzon'da tatil yapan bir turist, Karadenizli teyzeden meyve alırken bir tomar parayı gösterip yaşlı kadınla dalga geçti. Turistin bir de o anları sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri büyüttü.

Turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Karadeniz'de tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir turist Karadenizli satıcıdan meyve almak istedi.

"VER ŞU PARAYI HADİ"

Satıcının arabaya gelerek meyveleri vermesinin ardından cebinden bir tomar para çıkararak kahkaha atmaya başlayan turistin tavırları, "küçümseyici" ve "saygısızca" bulundu. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken, satıcı kadının, "Ver şu parayı hadi, başım sinirlendi" ve "Ver onu bana benim kafam sıkıntıya gelmez" dediği duyuldu.

TURİSTİN TAVRI TEPKİ TOPLADI

Turistin yaptığı bu saygısızlık, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı hem turistin davranışını hem de bunu eğlence konusu haline getirmesini eleştirdi. Görüntüler, "insan onuruna saygısızlık", "yerli kültürle alay" ve "turist kibri" başlıkları altında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

İtibar öyle rezil halde ki önüne gelen eziyor ülkeyi. Yakında pigme kabilesi gelip burası bizim oldu derse şaşırmam.

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıHasan Oren:

sende nasıl bu olayı ülke ezilmesine bağladın ki

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

En büyük banknot 200 TL ne zaman çıktı 01.01.2009. 16.5 yıl olmuş. Enflasyon son yıllarda çıldırmış. Hala 500, 1000, 5000 10000 tl banknot çıkması gerekirken çıkartmamışsın sonra elin gavuruna oyuncak olursun tabii.

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

az okusaydın yorumun daha mantıklı olsaydı ekonomi iyileşseydi diyeceğine bas banknotu devamke diyorsun hala cahil kafa devam ediyor .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim halkımı önüne gelen aşağılamaya kalkıyor gurbetçi denen tahifeler sokak röportajlarında yok millet tembel iş beğenmiyor bu milletin on dörtbinlira aylıkla 22binlira asgari ücretle nasıl geçindiğini bilmeden edepsizce söylemlerde bulunuyorlar resimde gördüğünüz canlınında rengi ruhuna yansımış

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