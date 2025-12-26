Bir kadının öldüğü, bir çocuğun ağır yaralandığı saldırının altında 'sosyal medya paylaşımı' olduğu ileri sürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 12 Kasımda bir kadının öldüğü, bir çocuğun yaralandığı silahlı saldırıdan sağ kurtulan kadın, o anları anlattı. Saldırının altındaki neden ise sosyal medyada aile büyüğünün fotoğrafının paylaşılması olduğu ileri sürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde 12 Kasımda bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 23 yaşındaki İsmet Barçin hayatını kaybetmiş, 10 yaşındaki J.B., ağır yaralanmıştı. Silahlı saldırıdan sağ kurtulan Dilan Barçin, korku dolu o anları anlatırken, saldırının altındaki neden ise sosyal medyada aile büyüğü S.B.'nin fotoğrafının paylaşılması olduğu ileri sürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 10 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.

Dilan Barçin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, evde iki görümcesi, kayınvalidesi ve bir tane eltisiyle oturduklarını, ayrıca 6 tane çocuk olduğunu söyledi. Çocukların en büyüğü 10 yaşında, en küçüğü 3 yaşında olduğunu belirten Barçin, o gün erkeklerden hiçbirinin evde olmadığını ifade etti. Barçin, eşi ve kayınının bir önceki olaydan nezarette olduklarını kaydederek, "Kayınbabamda sabah mahkemeleri var diye adliyeye gitti. Biz konuşurken karşı taraftan 3 aracın çok hızlı bir şekilde geldiğini gördük. Burada bizden başka kimse olmadığı için bize geldiğini biliyorduk. Araçtan 7 kişi hemen inip, ellerinde uzun namlulu silahlarla direkt ateş etmeye başladı" dedi.

"Çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim"

"Gelen aracın içindekiler R.B.'nin oğlu, E., Y., S., E. ve Y.B. vardı. Ayrıca M.B.'nin oğlu M.B. ve M.B. de vardı" diyen Dilan Barçin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağa sola koşarken içeriden büyük görümcem bağırarak çıktı. Öldürülen kızın ismini söyledi. İ.B. vurulmuş dedi. İçeri girdiğimde baktım yaşaması mümkün değildi. Direkt kapıyı kapatıp dışarı çıktım. Dışarı çıktığım esnada eltim, kucağında 10 yaşındaki kızımla bana doğru koşmaya başladı. Jiyan da vurulmuş deyince kızımı ondan alıp diğer çocukları da al bizim eve git dedim. Geri geldim, kızım kucağımda nefes alamıyorum deyip yarı baygın şekilde gözleri gidip geliyordu. Bu sefer tarladan yola kendimi atarım diye çıktım. O esnada M.B.'nin oğlu onun da ismi M., buradan bana ateş etmeye başladı. Çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim. Kızım iki hafta yoğun bakımda kaldı. Ayrıca kızım bir böbreğini kaybetmek üzere. Tedavisi devam ediyor. Onu atlatamadı, psikolojik destek istedim. Gece gündüz lavaboya gidemiyorlar, yalnız kalmıyorlar. Hiçbir şekilde bizden ayrılmıyorlar. Okula zaten gidemiyor, evde çaresizce bekliyoruz."

Tutuklu Harun Barçin'in avukatı Zeynep Sena Ayrancı, 12 Kasım günü evde hiç erkeğin olmadığı, yalnızca kadınların ve çocukların olduğu zaman diliminde pompalı ve uzun namlulu silahlarla eve saldırı olduğunu dile getirdi. Ayrancı, M.B. isimli kişinin eve gelip evde erkeğin olmadığını gördüğünü belirterek, "Evde erkeğin olmadığını görünce kendi çocuklarına ve yeğenlerine talimat veriyor. Çocukları ve yeğenleri olay yerine gelip silahlı saldırı gerçekleştiriyor. Bu sırada 23 yaşındaki İsmet Barçin kafasından vurularak öldürülüyor. 10 yaşındaki Jiyan omuzundan yaralanıyor. Enfeksiyon kapıyor, 1 ay boyunca o kurşunla yaşıyor" diye konuştu.

Olayın kamuoyuna kız isteme olarak yansıdığını, olayın kız istemeyle hiçbir ilgisi olmadığına dikkat çeken Ayrancı, "Bir gün öncesinde İsmet'in babası S.B.'nin kuzeni M.B., sosyal medyada bir paylaşım yapıyor. S.B.'nin bir fotoğrafı paylaşılıyor ve 'Aile büyüğümüz, reisimiz' diye yorum yapıyor. O böyle yapınca karşı taraftan kişiler tahrik oluyorlar. S.B.'yi bir aile büyüğü olarak görmek istemiyorlar. M.B.'nin Ş.B.'yi dövmeye gidiyorlar. 'O aile büyüğü olarak kabul ettiğiniz kişi gelsinler seni kurtarsınlar bakalım' diyorlar. Sonra S.B.'nin iki oğlu arabuluculuk yapmak için oraya gidiyor. Bunlar, S. ve R.'ye de saldırıyorlar. Karşılıklı bir darp durumu oluşuyor. Bunun üzerine karşı taraf darp raporu alıp S. ve R.'yi şikayet ediyorlar. O gece S. ve R. gözaltına alınıyor" şeklinde konuştu.

"11 Kasım günü, 12 Kasım'a vurgu yapılıyor"

O gün köyün ileri gelenlerinin bir araya gelip barış sağlamaya çalıştığını aktaran Ayrancı, "Ancak saldıran kişilerin babaları olan M. ve R., hiçbir şekilde barışa yanaşmıyorlar. Bunlar 11 Kasım günü yaşanıyor. 11 Kasım günü, 12 Kasıma vurgu yapılıyor. Bir yarın olsun da bakarız gibi ifadelerde bulunuyorlar. 12 Kasım günü S. ve R.'nin babası S.B. gözaltında olan oğullarına destek olmak için adliyeye gidiyor. Onlar adliyeye gidiyor, olay yerine M.B. geliyor. Oğullarına ve yeğenlerine talimat veriyor. Onlarda buraya gelerek saldırı düzenliyorlar" dedi.

Şu an soruşturma sürecinin devam ettiğine değinen Ayrancı, "İsmet'in kardeşi Harun Barçin'in avukatıyım. Harun Barçin de şu anda tutuklu. Karşı taraftan saldırıya gelen 7 kişi vardı. 7 kişinin tamamı şu an tutuklu. Bir gün önceki kavga kasten yaralama dosyası olarak açıldı. Kasten yaralama dosyasından da müvekkilimin ağabeyleri Savaş ve Remzi de şu an tutuklu. Aşiretin ileri gelenleri ve milletvekili buraya gelip bir toplantı düzenlediler. Bunun kan davasına dönüşmemesi için. Bu toplantıda, yapılan zaralar karşılanırsa, saldıran kişiler bu köyden giderse bu şartlar kabul edilirse barışa yanaşabileceklerini söylediler. Eğer bu şartlar sağlanırsa barış yapılacak. Ancak cezai boyutundan vazgeçmiş değiliz. Bir yandan da yargılama devam ediyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR