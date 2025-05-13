Bir kadının etek altı görüntülerini çeken sapığı yakaladığı için hakkında soruşturma açıldı

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, bir kadının eteğinin altını gizlice kaydeden adamı yakalayan cesur bir vatandaşın eylemini gözler önüne seriyor.

Gerardo Cruz Barquero adlı vatandaş, bir kadının arkasından gizlice görüntü aldığını fark ettiği adamı önce videoya çekti, sonra kadını durdurup uyardı.

Cruz Barquero, olayın ardından çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu tür davranışlara sessiz kalmamalıyız" mesajını verdi.

Video, röntgencinin telefonunu kalçasının altında gizleyerek kadının arkasından yürüdüğü anları net bir şekilde gösteriyor. Görüntülerde Cruz Barquero'nun adamın karşısına çıkarak "Beyefendi, genç kadını çekerken keyfiniz yerinde mi?" diye sorduğu an da yer alıyor.

Sosyal medyada 14 milyon kez izlenen ve 6 binden fazla yorum alan video, toplumda büyük yankı uyandırdı. Ancak soruşturma açıldığını belirtti.

Uzmanlar, benzer durumlarda vatandaşların doğrudan güvenlik güçlerine başvurmasının daha uygun olacağı uyarısında bulundu.

Bu tür olaylar son yıllarda artış gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda bir süpermarkette alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken bir başka şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanmıştı.