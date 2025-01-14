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Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

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Edirne'de bir gün önce taşındıkları daireye gelen genç kız, annesini banyoda göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak buldu.

Edirne'deki bir apartmanda yaşayan 56 yaşındaki Günnaz Cancı, evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, akşam saatlerinde Abdurrahman Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi Çeltik Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bir gün önce taşındıkları apartmanın üçüncü katındaki daireye gelen genç kız, annesi Günnaz Cancı'yı, banyoda göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Annesini kanlar içerisinde bulan kızın ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Cancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı evde Cancı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay saatinde ölen Cancı'nın eşinin ise işte olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Yilda 500 civari kadin katlediliyor su duruma ulkenin lideri cikip tek.kelime etmiyor dusmus pkk pesine abd israil emriyle ugrasiyor akp ve akp liler helak olmadikca bu topraklarda islam ve ahlaki yasanti asla olmaz.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Aklınızda bulunsun...sırf tedbir amaçlı yeni aldıgınız bir evin taşındığınızda ilk olarak kilidini değiştirin...tabi burada başka bir durum olsa bile...

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Haber YorumlarıASar Gnc:

bu ne ya korku filmi gibi

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Tasindiginiz evlerin kapı gobeklerini degistirin. Anahtar emlakçı ev sahibi boyacı vs herkesde olabilir. Lütfen değiştirin kapı gobeklerini hatta ilk işiniz o olsun

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