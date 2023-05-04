Bir anlık dikkatsizlik hayatını alt üst etti : 'Her yattıklarında manzaraları sadece tavan olabilir'

Muğla'da iskelede kuzeniyle oyun oynarken dengesini kaybederek suya düşen ve omurilik felci olan Kubilay Cankurt, "İnsanlar, anlık dikkatsizlikleriyle başlarına herhangi bir kaza gelmesi sonucu bizim gibi yatakta kendi başlarına dönemeyebilirler.

Muğla'da iskelede kuzeniyle oyun oynarken dengesini kaybederek suya düşen ve omurilik felci olan Kubilay Cankurt, "İnsanlar, anlık dikkatsizlikleriyle başlarına herhangi bir kaza gelmesi sonucu bizim gibi yatakta kendi başlarına dönemeyebilirler. Bu hale gelebilirler ve her yattıklarında manzaraları sadece tavan olabilir. Eğer birisi beni çevirmezse yatağımda manzaram sadece tavan oluyor ve saatlerce uyku da tutmazsa tavanı izliyorum" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2017 yılında iskelenin üzerinde kuzeniyle oynadığı esnada dengesi kaybederek suya ters bir şekilde düşen Kubilay Cankurt, omurilik felci geçirdi. Elim kaza öncesi spor, dans ve dil kursları gibi birçok aktivitenin içinde yer alan 28 yaşındaki genç, kaza sonrasında da hayat enerjisini asla kaybetmedi. Gündelik yaşamında sıkılıkla dışarıya çıkarak arkadaşlarıyla bir araya gelen Cankurt, gençlere spor yapmalarını fakat dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Cankurt, en ufak bir dikkatsizlikte herkesin yatağa bağlı kalabileceğini de hatırlattı.

"Hayatımda aldığım en acı ders oldu"

Hayatının kısa sürede tamamen değiştiğini ifade eden Kubilay Cankurt, "31 Temmuz 2017'de bir kaza sonucu omurilik felçlisi oldum. Kazanın elim nedenlerinden biri tabii ki bedensel engelli olmam oldu. Bu kazanın asıl bana getirdiği şeyler asla sığ sulara, bilmediğimiz derinliklere atlamamak oldu. Hayatımda aldığım en acı ders oldu. Küçük kuzenimle oynarken ters bir düşüş yaşadım. Dengemi kaybettim. Ben yüzde yüz bedensel engelliyim. Engelli raporumu ilk kazamın olduğu zamanlarda almıştım. Şu an yüzde yüz bedensel engelli olmama rağmen sağ kolumu bayağı oldukça aktif hareket ettiriyorum. El parmaklarım yok sol kolumda çok işe yaramayan ufak hareketler var. Ama dengemi sağlamama yardımcı oluyor" dedi.

"Bu kazayı çabuk kabullendim"

Kazanın ardından ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen Cankurt, "Bunun temelinde benim engelli olmadan önceki hayatım var. Ben 17 yaşında ödüllü bir AKUT gönüllüsü, Türkiye'nin en genç ödüllü Akut gönüllüsü, 18 yaşında bir profesyonel sporcu, 19'unda uluslararası bir kuruluşta dansçı oldum. 25 yaşında orduda er olarak görev yaparken yabancı dil sınavlara girdim. Spor şampiyonu oldum. Daha sonra dünyanın farklı ülkelerine görevlere gittim. O dönemlerdeki mücadelem, azmim bana engelli olduktan sonraki hayatımda da güç verdi. Ailemin çok büyük desteği oldu. Kendimi çabuk kabullendirdim etrafa. Bu kazayı da çabuk kabullendim" diye konuştu.

"Her yattıklarında manzaraları sadece tavan olabilir"

Bir anlık dikkatsizliğin bedelinin ağır olabileceğinin altını çizen Cankurt, "Dün tavanın videosunu çekerek konuştuğum bir video paylaşmıştım. İnsanlar, anlık dikkatsizlikleriyle başlarına herhangi bir kaza gelmesi sonucu bizim gibi yatakta kendi başlarına dönemeyebilirler. Bu hale gelebilirler ve her yattıklarında manzaraları sadece tavan olabilir. Eğer birisi beni çevirmezse yatağımda manzaram sadece tavan oluyor ve saatlerce uyku da tutmazsa tavanı izliyorum. Tavsiyem, istedikleri her şeyi yapsınlar. Sadece dikkatli davransınlar. Yani yarınlar yokmuş gibi değil, planlı bir şekilde motor da sürsünler, paraşüt de yapsınlar, ekstrem spor da yapsınlar. Yüzsünler, kalksınlar, dövüş sporları yapsınlar ama dikkatli olsunlar. Sadece dikkat" dedi. - KOCAELİ