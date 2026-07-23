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Ben-Gvir ve 2300 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa’ya girdi

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İsrail’in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, 2300’den fazla Yahudi yerleşimciyle birlikte güvenlik koruması altında Mescid-i Aksa’yı ihlal etti. Filistin yönetimi bunu tehlikeli tırmanış olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 300'ü aşkın Yahudi yerleşimci, güvenlik güçlerinin koruması altında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Yahudi yerleşimcilerin provokasyonları devam ediyor. İsrailli bakan ve 2 bin 300'ü aşkın Yahudi yerleşimci Yahudi bayramı Tişa BeAv'ın başlamasının ardından güvenlik güçlerinin koruması altında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin caminin kapılarında sıkı kısıtlamalar uyguladığını, çok sayıda Müslümanın camiye girişini engellediğini, bazı kişileri darbettiğini ve öğrencileri geri çevirdiğini bildirdi.

Filistin Yönetimi'nin Kudüs Valiliği, İsrailli bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya girişini tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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