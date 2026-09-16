Haberler

Binlerce sentetik ecza hapı ve uyuşturucuyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Binlerce sentetik ecza hapı ve uyuşturucuyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da gerçekleştirilen operasyonda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılının Mayıs ayında Kastamonu-Tosya karayolunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D. idaresindeki aracı durdurdu. Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D., tutuklandı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde F.D. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada savunma yapan F.D., "Verdiğim ifadeler neticesinde, 6 ay sonra T.E. hakkında operasyon yapıldı. Çok daha fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Benim yakalattığım uyuşturucuda, Y.K., Ö.T.'nin torbacısıdır. Arabada yakalanan sentetik haplar benimdir. Kimyasal uyuşturucular bana ait değildir. Ö.T. benim hakkımda tanıklık yapacaktı ama o gün geldiği duruşmada aleyhime konuştu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşının dikkate alınarak adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosya çerçevesinde haklarında suç duyurusu bulunulan Y.K. ve Ö.T. ile ilgili soruşturmanın tamamlanmamasından dolayı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Organize Sanayi Bölgesi'nde intihar! Fabrika önünde hayatına son verdi
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen çocuğu öldürdü
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet