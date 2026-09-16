Binlerce sentetik ecza hapı ve uyuşturucuyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılının Mayıs ayında Kastamonu-Tosya karayolunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D. idaresindeki aracı durdurdu. Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D., tutuklandı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde F.D. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada savunma yapan F.D., "Verdiğim ifadeler neticesinde, 6 ay sonra T.E. hakkında operasyon yapıldı. Çok daha fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Benim yakalattığım uyuşturucuda, Y.K., Ö.T.'nin torbacısıdır. Arabada yakalanan sentetik haplar benimdir. Kimyasal uyuşturucular bana ait değildir. Ö.T. benim hakkımda tanıklık yapacaktı ama o gün geldiği duruşmada aleyhime konuştu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşının dikkate alınarak adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosya çerçevesinde haklarında suç duyurusu bulunulan Y.K. ve Ö.T. ile ilgili soruşturmanın tamamlanmamasından dolayı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı