Bingöl'ün Genç ilçesinde yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Genç ilçesi Ardıçdibi Köyü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Ardıçdibi Köyü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
