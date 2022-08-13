Sabaha karşı fenalaşan üniversite öğrencisi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Muğla'da sabaha karşı 04:00 sıralarında tuvalete gitmek için yatağından kalkan 20 yaşındaki Nedim Ülkü fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti. Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşanan olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİNDE 2. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 20 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Ankara Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Nedim Ülkü'nün cenazesi, Menteşe Düğerek Mahallesi Alaaddin Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Düğerek mezarlığına defnedilecek. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Orhaniye Ankara Muğla 3. Sayfa Haberler

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