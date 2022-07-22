Minibüs durağına dalan kamyonet, genç kızı hayattan kopardı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına dalan kamyonet, 6 kişiyi yaraladı. Kazada yaralanan 19 yaşındaki Çağlar Dinçer, hayatını kaybetti.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Batman-Siirt Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, Çağlar Dinçer (19) isimli genç kız, hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde Batman-Siirt Çevre Yolu'nda meydana geldi. 34 RY 835 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Çağlar Dinçer (19) isimli genç kızın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz genç kız Çağlar, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmişti. Öğle saatlerinde evden ayrılan genç kız, sınav tercihlerinin ön bilgisi almak için okula gitti. Okul dönüş yolunda durakta otobüs bekleyen Çağlar, yaşanan elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

(Ekrem Aktaş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa