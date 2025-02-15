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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda feci kaza: Sözleşmeli er toprağa verildi

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda feci kaza: Sözleşmeli er toprağa verildi
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada bir sözleşmeli er hayatını kaybetti. Şırnak'tan Erzurum'a giden otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi yaralandı. Vefat eden er, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl- Diyarbakır kara yolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana gelen kazada vefat eden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya, memleketi Erzurum'da defnedildi.

Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CFU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti. Kazada 5 kişi ölmüş, 38 kişi de yaralanmıştı. O kazada vefat eden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya, memleketi olan Erzurum'un Pasinler ilçesi Alvar Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonra toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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