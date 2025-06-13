Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı
Haber Videosu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınlarında meydana geldi. 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirildi. Ağır yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle Malatya'ya, diğer 2 yaralı ise Erzurum'a nakledildi. Kazada araçta bulunan 37 yolcu da sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrol edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - 3.Sayfa
3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı

3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.