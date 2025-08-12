Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 385 kök kenevir bitkisi, 10.26 gram kubar esrar ve 3.98 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli işlemlere başlandı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkez ve Solhan ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 09-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 385 kök kenevir bitkisi, 10.26 gram kubar esrar ve 3.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.