Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bingöl'de ormanlık alanda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirilirken, suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bingöl ve Muş Narkotik Suçlarla Mücadele, Bingöl İstihbarat, Muş Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Bingöl İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Bingöl-Muş il sınırındaki ormanlık alanda yasa dışı Hint keneviri ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 700 kök Hint keneviri, 2 bin 800 gram esrar maddesi ve Hint keneviri ekiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve '2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı