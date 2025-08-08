Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.79 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2.79 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede devriye görevi ifa eden ekipler, bir şahsın uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Şahıs üzerinde yapılan aramada 2.79 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ