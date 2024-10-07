Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 18 Gözaltı ve 10 Yakalama

Bingöl'de 23 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucudan 18 kişi gözaltına alınarak, aranan 10 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 2'si tutuklandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 23 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara ait asayiş verilerini paylaştı. Vali Usta, icra edilen faaliyetler sonucu 8 gram metamfetamin, 4 kilo 114 gram kubar esrar, 25 kilo 751 gram skunk, 207 gram esrar maddesi, 2 kilo 352 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 35 gram kenevir, 204 adet kök skunk bitkisi, bin 432 adet kök kenevir bitkisi, 8 adet hap, 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneğinin ele geçirildiğini ve yapılan operasyonlarda 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda ise 52'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 168 bin 81 şahsın sorgulandığını ifade eden Vali Usta, "Aranan 694 şahıs tespit edilerek 10 gözaltı, 2 tutuklama yapıldı. 43 bin 866 araç denetlendi. 3 bin 76 araca cezai işlem uygulanırken, 120 araçta trafikten men edildi. Amacımız, hemşehrilerimizin de yardımlarıyla Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek denetimleri kararlılıkla sürdüren arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ