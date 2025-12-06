Bingöl trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Solhan karayolu 10. kilometresi kardeşler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 50 BG 379 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL