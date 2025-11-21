Bingöl'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kişi etrafa rastgele silahla ateş açtı. Polis ekipleri şüpheli şahıs vurarak yaralarken, olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.A., etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şahıs, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi. F.A. ile birlikte olayda yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BİNGÖL