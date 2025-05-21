Bingöl'de Silah Operasyonu: Tabanca ve Yivsiz Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de Silah Operasyonu: Tabanca ve Yivsiz Tüfek Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda bir evde tabanca ve fişekler ele geçirilirken, bir araçta da yivsiz av tüfeği bulundu. İlgili şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 adet tabanca ve 1 adet de yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Genç ilçesi Yayla köyünde H.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde adli arama neticesinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 40 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda H.G. isimli şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlemlere başlandı.

Ayrıca şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. F.K. isimli şüpheli şahıs hakkında 2521 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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