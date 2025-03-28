Bingöl'de Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Bingöl'de seyir halindeki motosiklet alevlere teslim oldu

BİNGÖL - Bingöl'de seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Yangın, çevreden geçen vatandaşların yardımı ile söndürüldü.

Olay eski terminal bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü indiği motosiklet bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.