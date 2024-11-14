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Bingöl'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de yapılan polis çalışmalarında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi, 4 aranan şahıs yakalandı.

Bingöl'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi, aranan 4 şahıs da yakalandı.

Bingöl'de olaylara daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, meydana gelen olay sonrası fail-faillerin yakalanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kesici alet (bıçak), 8 parça halinde toplamda 223,62 gram esrar, 1 parça halinde toplamda 1,48 gram metamfetamin maddesi, 6 parça halinde toplamda 122,55 gram gram kokain maddesi ve 9 adet extacy hap ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve cezaevinden firar eden 1 şahıs olmak üzere araması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Bingöl'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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