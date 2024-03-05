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Bingöl'de PKK'ya ait 2 sığınak bulundu, malzemeler imha edildi

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda ele geçirilen roketatar ve diğer malzemeler imha edildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu, içerisinde ele geçirilen roketatar ve diğer malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, iki sığınakta yapılan aramada; 1 adet roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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