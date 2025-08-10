Bingöl'de Otomobilin Ata Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Bingöl'de Otomobilin Ata Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen kazada otomobilin ata çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü, araç içerisinde sıkışarak kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AFC 380 plakalı otomobil, aniden yolan çıkan ata çarptı. Kazada, 2 kişi yaralanırken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

