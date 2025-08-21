Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçramıştı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
