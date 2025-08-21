Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafın8dan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL