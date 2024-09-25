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Bingöl'de Minibüs Şarampole Devrildi: 13 Yaralı

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Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen kazada, ata çarpan minibüs şarampole devrildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de ata çarpan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL 516 plakalı minibüs, yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bingöl'de Minibüs Şarampole Devrildi: 13 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - 3.Sayfa

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