Bingöl'de trafik kazası: 1 yaralı

Bingöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de kar ve buzlanmadan dolayı otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 CBB 06 plakalı otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

