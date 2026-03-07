Haberler

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Bingöl'ün merkezinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Genç Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HL 030 ve 23 AFK 913 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
