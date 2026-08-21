Bingöl’de hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelince çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda evden hırsızlığa teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından aranan 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı