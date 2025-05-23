Bingöl'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Uygulama

Bingöl'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Uygulama
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla 13 noktada geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. 88 personelin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar sorgulanırken yolcuların kimlikleri de kontrol edildi.

Bingöl'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 13 noktada 37 ekip 88 personelin katılımıyla düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araçlar sorgulanırken, yolcuların da kimlikleri kontrol edildi.

Uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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