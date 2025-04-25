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Bingöl'de Cinsel Saldırı Suçlusu Yakalandı

Bingöl'de Cinsel Saldırı Suçlusu Yakalandı
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Bingöl İl J.K.lığı'nın yaptığı çalışmada, 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y. isimli zanlı yakalandı. Zanlı, adli işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığına bağlı merkez İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24 Nisan 2025 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalanmıştır. Söz konusu yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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