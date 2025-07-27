Bingöl'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çıkan çatı yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde müstakil bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL