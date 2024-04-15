Bingöl'de Aranan 19 Kişi Yakalandı

Bingöl'de 1-14 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalanarak tutuklandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-14 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Vali Usta yaptığı açıklamada, "Kasten yaralanma suçundan 4, hırsızlık suçundan 4, siber suçlardan 1, cinsel suçlardan 2, KOM 1, narkotik 1 ve diğer suçlardan 6 olmak üzere toplamda 19 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, devamında cezaevine teslim edilmiştir" dedi. - BİNGÖL