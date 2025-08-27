Bingöl'de 3 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerimizce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL