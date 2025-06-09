Bingöl'de 228 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'de 228 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Genç ilçesindeki Bulgurluk Köyü kırsalında 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Genç ilçesinde 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 04 Haziran 2025 günü Genç ilçesi Bulgurluk Köyü kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 228 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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