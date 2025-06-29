Bingöl'de 20 Yıl Sonra Bebeğin Failleri Yakalandı

Bingöl'de 20 Yıl Sonra Bebeğin Failleri Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de 16 Kasım 2005'te ölü bulunan isimsiz baby ile ilgili faillerin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 yıl sonra yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli tespit edildi ve biri tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerimiz, Bingöl ilinde 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 Kasım 2005 tarihinde Bingöl'de çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 20 yıl sonra isimsiz bebeğin faillerinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"20 yıl sonra Jasat, isimsiz bebeğin faillerini yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerimiz, Bingöl ilinde 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ-Bingöl karayolu yakınında 16 Kasım 2005 tarihinde spor çanta içerisinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamamıştı. 2024 yılında JASAT'ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık."

"JASAT bu yıl meçhul cinayetlerin yüzde 100'ünü aydınlattı"

Paylaşımın devamında 4 şüphelinin tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındığını belirten Yerlikaya, "Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl'e getirildi. Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100'ünü aydınlattı. Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT'tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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