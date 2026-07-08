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Bilecik'te 'Binbaşıyım' yalanıyla milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Bilecik'te 'Binbaşıyım' yalanıyla milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendini binbaşı olarak tanıtıp 'Adınız cinayete karıştı' diyerek 850 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, Bursa'da yakalandı. Aynı yöntemle Eskişehir ve Kocaeli'de de 1,5 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Binbaşıyım' yalanıyla milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayında, telefonla aradığı kişiye kendisini binbaşı olarak tanıtan şüpheli, 'Adınız bir cinayet olayına karıştı' yalanıyla korku ve panik oluşturdu. Şüpheli, sözde yürütülen soruşturma kapsamında ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek mağduru ikna etti. Şüphelinin yönlendirmelerine inanan mağdur, yaklaşık 850 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcıya teslim etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli, Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda şüphelinin aynı dolandırıcılık yöntemini kullanarak Eskişehir ve Kocaeli illerinde de benzer olaylara karıştığı belirlendi. Bu olaylarda da yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi ele geçirdiği tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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