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Bilim İnsanlarına Saldırı Girişimi Kameralara Yansıdı

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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çiftte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Zanlıların kovalamacası kameralara yansıdı.

Bilim insanlarına şüpheli saldırı girişimi kamerada

Savunma sanayide kullanılmak üzere lazer silahlarına karşı hava araçlarını koruyacak kompozit madde geliştirilen akademisyen çifte saldırıyı polis engelledi

MALATYA - Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çiftte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Polisle kovalamacaya giren zanlıların görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çiftte trafikte araçlarına çarparak durdurmaya zorlayan sonrasında ise saldırmaya çalışan 4 kişiden ikisi polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Malatya- Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı. Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 zanlı durdukları çiftin üzerine yürüdü. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla müdahale etti. Zanlılardan ikisi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi diğer iki zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerası yansıdı. Polis ekiplerinin bir saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve aynı zamanda arandığı belirlenirken, diğer bir zanlının ise Jandarma'dan ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çiftin polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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