Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer göreve başladı

Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer göreve başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer göreve başladı "Her daim kapımız da, gönlümüz de aziz milletimize ve Bilecikli hemşerilerimize açık olacaktır" Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Bilecik Valiliğine atanan İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer göreve başladı.

Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer göreve başladı

"Her daim kapımız da, gönlümüz de aziz milletimize ve Bilecikli hemşerilerimize açık olacaktır"

BİLECİK - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Bilecik Valiliğine atanan İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Bilecik Valiliğine İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atanmıştı. Bilecik'in yeni Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolün katılımıyla bugün göreve başladı. Valilik önünde 2 öğrenci tarafından çiçekle karşılana Vali Sözer ardından tören mangasını selamladı. Uzun bir kuyruk oluşan il protokolü tek tek selamlayan Vali Sözer, "Böylesine köklü bir tarihe sahip olan Bilecik'e vali olarak atanmış olmaktan, büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Burası dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Hoşgörünün devlet aklının öncüsü Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözleri ile yoğrulmuş cihan devletinin ilk temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin adalet anlayışı ile şekillenmiş kadim bir şehirdir. İnsan ve çevre odaklı yapacağımız çalışmalara tüm hemşirelerimizi sivil toplum kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı dahil ederek katılımcı şeffaf üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile el ele vererek ortak akılla hareket edeceğiz. Her daim kapımız da, gönlümüz de aziz milletimize ve Bilecikli hemşerilerimize açık olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi

İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.