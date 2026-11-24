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Bilecik'te trafik ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yük ve eşya taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Bilecik genelinde trafik birimlerince şehirlerarası kara yolları ve otogarlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kontroller sürdürülüyor. Denetimlerde araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı kontrol edilirken, sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapılıyor. Düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artıran kış lastiklerinin fren mesafesini kısaltmaya ve kayma riskini azaltmaya yardımcı olduğu hatırlatılıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği kullanımının yalnızca sürücülerin değil, trafikteki diğer vatandaşların güvenliği açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı