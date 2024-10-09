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Bilecik'te Yakalama Kararı Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Yakalama Kararı Bulunan Şüpheli Tutuklandı
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Bilecik'te, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından basit yaralama suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün süreyle hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Yakalandı. Şüpheli Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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