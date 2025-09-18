Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Tır Trafiği Tehlikeye Attı

Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Tır Trafiği Tehlikeye Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Osmangazi Tüneli çıkışında durdurulan bir tırda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildi. Sürücünün uyuşturucu etkisi altında olabileceği değerlendiriliyor. Jandarma gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlattı.

Bilecik'te trafiği tehlikeye atan şüpheli tırda uyuşturucu bulundu.

Bilecik Osmangazi Tüneli çıkışında Eskişehir istikametine seyir halinde olan bir tır, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sergilemesi üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine alınan adli arama kararına istinaden çekici ve dorse kısmında arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile kullanıma hazır içme aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulgaristan'da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro'luk destek

Komşuda nüfus alarmı! Evine dönene dünyaları vadettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

G.Saray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte gecenin sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.