Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Tır Trafiği Tehlikeye Attı

Bilecik'te trafiği tehlikeye atan şüpheli tırda uyuşturucu bulundu.

Bilecik Osmangazi Tüneli çıkışında Eskişehir istikametine seyir halinde olan bir tır, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sergilemesi üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine alınan adli arama kararına istinaden çekici ve dorse kısmında arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile kullanıma hazır içme aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK