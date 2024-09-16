Bilecik'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanan traktörde sürücü Hüseyin Duyuran hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucunda sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesi Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde 54 AAG 457 plakalı traktörü ile araziye giden Hüseyin Duyuran direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK