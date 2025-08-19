Bilecik'te Trajik Kaza: Minibüsle Çarpışan Otomobil Yaya Kaldırımındaki Vatandaşı Yaraladı

Bilecik'te Trajik Kaza: Minibüsle Çarpışan Otomobil Yaya Kaldırımındaki Vatandaşı Yaraladı
Haberler
Bilecik merkezinde minibüsle çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen bir vatandaşa çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Gonca Sokak üzerinde seyir halindeki Ramazan K. yönetimindeki 11 EK 014 plakalı minibüs ile Atakent Caddesi üzerinde ilerleyen Özgür A. idaresindeki 11 AAE 411 plakalı otomobil kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bekleyen yaya Kadir A.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
