Bilecik'te Trafik Kazası: Motorlu Bisiklet Devrildi, İki Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: Motorlu Bisiklet Devrildi, İki Yaralı
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Bilecik'te kontrolden çıkan bir motorlu bisikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde meydana geldi. Tepebaşı mevkiinden karayolları istikametine seyir halindeki 11 ACP 456 plaka motorlu bisiklet sürücüsü Esmanur K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yatarak, durabildi. Meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücü E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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